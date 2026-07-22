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Samsunspor, hazırlık maçında Dunkerque'e yenildi

Samsunspor, Hollanda'daki hazırlık maçında USL Dunkerque'ye 2-1 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 19:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, hazırlık maçında Dunkerque'e yenildi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda'da oynanan hazırlık karşılaşmasında USL Dunkerque'ye 2-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki VV Jonge Kracht Huissen sahasında Fransa temsilcisi USL Dunkerque ile karşılaştı.

Dunkerque'de Souleymane Keita'nın 33 ve 38. dakikalarda attığı gollere karşılık Samsunspor, 78. dakikada Jaures Assoumou ile gol buldu.

Maç, Dunkerque'nin 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenman yaparak devam edecek.

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