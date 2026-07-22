Hatice Aydın Duygu'ya UEFA görevi

FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu, 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu 2'nci Grup Mini Turnuvası'nda görev yapacak. Turnuvada FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de yardımcı hakem olarak görev alacak. KI Klaksvik, KFF Mitrovica, PFC Ludogorets 1945 ve FC Zimbru Chişinau takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Türk hakem ekibi de görev üstlenecek.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!