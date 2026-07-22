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Victor Nelsson'a "Kulüp bul" mesajı

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson'dan kendisine kulüp bulması istendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 15:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Victor Nelsson'a 'Kulüp bul' mesajı
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson'dan kulüp bulması istendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya ve Süper Lig'den bazı takımların markaja aldığı Danimarkalı oyuncu, yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Yönetim bir süredir kiraladığı Nelsson'u artık satarak nefes almak istiyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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