Victor Nelsson'a 'Kulüp bul' mesajı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson'dan kulüp bulması istendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya ve Süper Lig'den bazı takımların markaja aldığı Danimarkalı oyuncu, yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Yönetim bir süredir kiraladığı Nelsson'u artık satarak nefes almak istiyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Yönetim bir süredir kiraladığı Nelsson'u artık satarak nefes almak istiyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.