Rodri için Ballon d'Or açıklaması!

Brezilyalı Ronaldo, Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri için Ballon d'Or iddiasında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ronaldo, Rodri'nin şu anda Ballon d'Or ödülü için en güçlü adaylardan biri olduğunu dile getirdi.
Brezilyalı efsane isim, "Rodri, şu anda Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri. Dünya Kupası'nda İspanya'nın en iyi oyuncusuydu ve bu, Ballon d'Or yarışında inanılmaz derecede önemli. Bu ödülü tekrar kazanması çok olası." dedi.
2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen 30 yaşındaki Rodri, daha önce 2024'te Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.
Brezilyalı efsane isim, "Rodri, şu anda Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri. Dünya Kupası'nda İspanya'nın en iyi oyuncusuydu ve bu, Ballon d'Or yarışında inanılmaz derecede önemli. Bu ödülü tekrar kazanması çok olası." dedi.
2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen 30 yaşındaki Rodri, daha önce 2024'te Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.