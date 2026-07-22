Fenerbahçe'den Real Madrid'e: Mikael Jantunen

Real Madrid, Fenerbahçe'den ayrılan Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve Jantunen'in 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Real Madrid forması giyeceği belirtildi.
Kariyerinde Belçika, Fransa ve Türkiye'de lig şampiyonlukları yaşayan Jantunen, 2023-2024 sezonunda Paris Basketball ile EuroCup zaferi yaşadı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Finlandiyalı oyuncu, sarı-lacivertli ekipte maç başına 19 dakika süre alarak 5,2 sayı ve 3,2 ribaund ortalamaları yakaladı.
Real Madrid, Jantunen transferiyle uzun forvet rotasyonunu güçlendirdi.
Kariyerinde Belçika, Fransa ve Türkiye'de lig şampiyonlukları yaşayan Jantunen, 2023-2024 sezonunda Paris Basketball ile EuroCup zaferi yaşadı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Finlandiyalı oyuncu, sarı-lacivertli ekipte maç başına 19 dakika süre alarak 5,2 sayı ve 3,2 ribaund ortalamaları yakaladı.
Real Madrid, Jantunen transferiyle uzun forvet rotasyonunu güçlendirdi.