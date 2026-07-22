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Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Maccabi Haifa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Kocaelispor, geçen sezon formasını giyen Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'yla (Show) 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Şov kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bonservisi İsrail ekibi Maccabi Haifa'da bulunan ve geçen sezon Kocaelispor'da kiralık forma giyen Show, yeşil siyahlı kulüpte 32 maça çıktı.

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