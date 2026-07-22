22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Fatma Uruk, CMAS Dünya Kupası'nda zirveye çıktı

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, CMAS Dünya Kupası'nda dört branşta elde ettiği derecelerle kadınlar genel klasmanında şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatma Uruk, CMAS Dünya Kupası'nda zirveye çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
CMAS Federasyonu ve WADA gözetiminde 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen CMAS Dünya Kupası'nda serbest dalışçı Fatma Uruk, 71, 70, 68 ve 40 metre derinliklere yaptığı dalışlarla kadınlar şampiyonluğunu kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CMAS Dünya Kupası, Türkiye Su altı Sporları Federasyonun da bağlı olduğu uluslarası CMAS Federasyonu ve WADA gözetiminde gerçekleştirilen resmi dünya kupalarından biri olarak 9 ülkenin katılımıymla düzenlendi.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki organizasyonda Fatma Uruk, 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi.

Yarışların üçünde ilk sırayı alan Uruk, bir branşta ise 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı.

38 yaşındaki sporcu, 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda monopaletle (CWT) 71 metre, ip desteğiyle (FIM) 70 metre, çift paletle (CWTBF) 68 metre ve paletsiz (CNF) 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.