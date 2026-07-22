22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Paul Onuachu'ya kapı kapalı

Trabzonspor'da Paul Onuachu için transfer kararını yönetim verdi. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe başta olmak üzere yurt içi ve Avrupa'dan gelen teklifleri yetersiz bulurken, Nijeryalı golcüyü ancak "reddedilemeyecek" seviyede bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 10:01
Haber: Fanatik
Paul Onuachu'ya kapı kapalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Paul Onuachu hakkında yönetim kararını netleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-Mavili kulüp, Nijeryalı golcüye hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan gelen yoğun ilgiye rağmen oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Bu yaz gerçekleştirdiği yüksek bonservisli oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Karadeniz ekibinde Paul Onuachu da transfer piyasasının en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin yanı sıra Çorumspor ve Avrupa'dan birçok kulübün deneyimli santrfor için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

Ancak yönetim, bugüne kadar gelen tekliflerin hiçbirini oyuncunun değeri açısından yeterli görmedi. Bordo-Mavililer, Onuachu'nun takım için taşıdığı sportif önemin yanı sıra transfer piyasasındaki değerini de göz önünde bulundurarak satış konusunda aceleci davranmıyor.

KARAR ONUACHU'YA İLETİLDİ

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Trabzonspor Yönetimi, Nijeryalı yıldız için net bir politika belirledi. Buna göre Onuachu ancak kulübün ekonomik beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak, "reddedilemeyecek" seviyede bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak. Aksi durumda tecrübeli golcü yeni sezonda da Bordo-Mavili formayı giymeye devam edecek.

Fenerbahçe'nin oyuncu için yaptığı girişimlerin de Trabzonspor'un belirlediği seviyeye ulaşmadığı ifade edilirken, Avrupa'dan gelen bazı tekliflerin de beklentilerin altında kaldığı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.