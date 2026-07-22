Paul Onuachu'ya kapı kapalı

Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Paul Onuachu hakkında yönetim kararını netleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-Mavili kulüp, Nijeryalı golcüye hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan gelen yoğun ilgiye rağmen oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Bu yaz gerçekleştirdiği yüksek bonservisli oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Karadeniz ekibinde Paul Onuachu da transfer piyasasının en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin yanı sıra Çorumspor ve Avrupa'dan birçok kulübün deneyimli santrfor için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.
Ancak yönetim, bugüne kadar gelen tekliflerin hiçbirini oyuncunun değeri açısından yeterli görmedi. Bordo-Mavililer, Onuachu'nun takım için taşıdığı sportif önemin yanı sıra transfer piyasasındaki değerini de göz önünde bulundurarak satış konusunda aceleci davranmıyor.
KARAR ONUACHU'YA İLETİLDİ
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Trabzonspor Yönetimi, Nijeryalı yıldız için net bir politika belirledi. Buna göre Onuachu ancak kulübün ekonomik beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak, "reddedilemeyecek" seviyede bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak. Aksi durumda tecrübeli golcü yeni sezonda da Bordo-Mavili formayı giymeye devam edecek.
Fenerbahçe'nin oyuncu için yaptığı girişimlerin de Trabzonspor'un belirlediği seviyeye ulaşmadığı ifade edilirken, Avrupa'dan gelen bazı tekliflerin de beklentilerin altında kaldığı öğrenildi.
Ancak yönetim, bugüne kadar gelen tekliflerin hiçbirini oyuncunun değeri açısından yeterli görmedi. Bordo-Mavililer, Onuachu'nun takım için taşıdığı sportif önemin yanı sıra transfer piyasasındaki değerini de göz önünde bulundurarak satış konusunda aceleci davranmıyor.
KARAR ONUACHU'YA İLETİLDİ
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Trabzonspor Yönetimi, Nijeryalı yıldız için net bir politika belirledi. Buna göre Onuachu ancak kulübün ekonomik beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak, "reddedilemeyecek" seviyede bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak. Aksi durumda tecrübeli golcü yeni sezonda da Bordo-Mavili formayı giymeye devam edecek.
Fenerbahçe'nin oyuncu için yaptığı girişimlerin de Trabzonspor'un belirlediği seviyeye ulaşmadığı ifade edilirken, Avrupa'dan gelen bazı tekliflerin de beklentilerin altında kaldığı öğrenildi.