Galatasaray'da yeni aday: Cristian Romero

Transferde önceliği hücum hattına veren Galatasaray, savunmaya da takviye yapmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray; Como, Inter ve Bournemouth'un Davinson Sanchez'e ilgisi ve Kolombiyalı futbolcunun olası ayrılık ihtimaline karşı önemli isimleri listesinde tutuyor.
Juventus'tan Gleison Bremer ve Bologna'dan Jhon Lucumi'yi listesinde tutan Galatasaray'da gündeme yeni bir isim geldi.
GALATASARAY'DA YENİ ADAY
Galatasaray, Tottenham forması giyen Arjantinli stoper Cristian Romero'yu da listesine dahil etti.
Galatasaray, hücuma yapacağı takviye ve savunma hattında yaşanabilecek gelişmelerin ardından 28 yaşındaki Romero için hamlede bulunabilir.
TOTTENHAM'DAN AYRILACAK
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arjantinli stoper, bu yaz Tottenham'dan kesin olarak ayrılacak.
Inter ve Barcelona, Romero ile ilgileniyor. Inter, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Barcelona ise savunmadan ayrılık yaşanması durumunda Romero için hamle yapmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Tottenham'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Romero, savunma performansının yanı sıra skorer kimliği ile de ön plana çıktı. Romero, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
45 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Romero'nun, Tottenham ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Juventus'tan Gleison Bremer ve Bologna'dan Jhon Lucumi'yi listesinde tutan Galatasaray'da gündeme yeni bir isim geldi.
GALATASARAY'DA YENİ ADAY
Galatasaray, Tottenham forması giyen Arjantinli stoper Cristian Romero'yu da listesine dahil etti.
Galatasaray, hücuma yapacağı takviye ve savunma hattında yaşanabilecek gelişmelerin ardından 28 yaşındaki Romero için hamlede bulunabilir.
TOTTENHAM'DAN AYRILACAK
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arjantinli stoper, bu yaz Tottenham'dan kesin olarak ayrılacak.
Inter ve Barcelona, Romero ile ilgileniyor. Inter, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Barcelona ise savunmadan ayrılık yaşanması durumunda Romero için hamle yapmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Tottenham'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Romero, savunma performansının yanı sıra skorer kimliği ile de ön plana çıktı. Romero, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
45 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Romero'nun, Tottenham ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.