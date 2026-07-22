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Livakovic, Dinamo Zagreb'e dönüyor!

Fenerbahçe'de ayrılığa hazırlanan Dominik Livakovic'in, Dinamo Zagreb'e transferi için geri sayıma geçildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 10:45
Haber: Sabah
Livakovic, Dinamo Zagreb'e dönüyor!
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yolların ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekipte yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması planlanırken, Hırvat kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bonuslarla birlikte toplam 5 milyon Euro seviyesindeki transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'den 2023 yazında 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada forma giydi. Livakovic'in transferinin tamamlanması halinde kariyerine yeniden Hırvatistan'da devam etmesi bekleniyor.

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