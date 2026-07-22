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Galatasaray taraftarı, yönetime soruyor: "Transferler nerede?"

Sadece Lesley Ugochukwu'yu kiralayan Galatasaray acele etmek istemiyor ama taraftar sabırsız… Orta saha, on numara ve forvet hattını güçlendirmesi gereken yönetim, şu ana kadar kimseyi memnun edemedi. Taraftarlar da sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 08:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray taraftarı, yönetime soruyor: 'Transferler nerede?'
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Üst üste dört şampiyonluk yaşayan Galatasaray, transfer döneminde şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Bruno Fernandes, Federico Valverde ve Phil Foden gibi birçok yıldızla adı anılan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'ya imza attırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TARAFTARDAN TEPKİ

Bu durum taraftarın da sabrını taşırmış durumda… Sosyal medyada "Transferler nerede" etiketiyle durumu sorgulayan sarı-kırmızılılar yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

419 GÜNDÜR 10 NUMARA YOK!

İlk hedef Dursun Özbek'in isteğiyle takımın omurgasını korumaktı. Bu konuda başarı sağlansa da eksikliği hissedilen bölgelerde sessiz kalındı. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'le rekabete girecek stoper alınmadı, Dries Mertens'in 419 gün önce çıktığı son maçından beri Galatasaray'ın 10 numarası da yok.

Victor Osimhen'in arkasında ikinci golcüsü bulunmayan Galatasaray'da Okan Buruk'un ısrarla vurguladığı kanat ve orta saha rotasyonu da genişlemedi.

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