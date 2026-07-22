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Fenerbahçe'de Kante yerine yeni ihtimal!

Fenerbahçe'nin Kante ile yolları ayırması durumunda Roma'nın Faslı orta saha oyuncusu El Aynoui'yi isteyeceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 08:56
Fenerbahçe'de Kante yerine yeni ihtimal!
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Fenerbahçe'nin yüksek maliyeti nedeniyle N'Golo Kante ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertli yönetimin, Fransız yıldızın ayrılmasıyla oluşacak maaş bütçesini daha genç ve uzun vadeli bir orta saha transferinde kullanmayı planladığı belirtildi.

Dış basında yer alan iddialara göre Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında Roma forması giyen Neil El Aynaoui bulunuyor.

ÖN LİBERO VE 8 NUMARA

24 yaşındaki Faslı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 8 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmaya çıkan El Aynaoui, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Faslı oyuncu ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini 6 maçta temsil etti. 

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