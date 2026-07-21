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Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Talisca'dan

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonundaki ilk resmî golünü Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı futbolcu, 37. dakikada uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 23:20
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Talisca'dan
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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonundaki ilk resmî golüne Anderson Talisca imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UZAKTAN ŞIK VURUŞ

Karşılaşmanın 37. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Talisca, bu golle sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki ilk resmî golünü kaydetmiş oldu.

 

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