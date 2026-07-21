Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Talisca'dan

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonundaki ilk resmî golüne Anderson Talisca imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UZAKTAN ŞIK VURUŞ
Karşılaşmanın 37. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Talisca, bu golle sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki ilk resmî golünü kaydetmiş oldu.
Karşılaşmanın 37. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Talisca, bu golle sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki ilk resmî golünü kaydetmiş oldu.