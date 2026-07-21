2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, 39 yaşındaki yıldız futbolcu milli takımı bırakma konusunda henüz kesin bir karar vermedi. Arjantin cephesinde ise Messi'nin önümüzdeki yıllarda da milli formayı giymeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
HEDEF 2028 COPA AMERICA
Haberde, Messi'nin bir sonraki büyük hedefinin 2028 Copa America olabileceği belirtilirken, yıldız futbolcunun Inter Miami ile olan sözleşmesinin de iki yıl daha devam etmesinin bu ihtimali güçlendirdiği aktarıldı.
KARARINI FİZİKSEL DURUMU BELİRLEYECEK
Messi'nin kariyer planlamasını her zaman fiziksel durumuna göre yaptığını vurguladı. Deneyimli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda sekiz golle etkileyici bir performans sergilediği hatırlatılırken, gelecek yıl aynı seviyede olup olmayacağının ise zamanla netleşeceği ifade edildi.
2030 DÜNYA KUPASI YOLUNDA YENİ SÜREÇ
Arjantin Milli Takımı'nın 2030 Dünya Kupası'na ev sahibi ülkelerden biri olarak katılım hakkı elde ettiği belirtilirken, takımın önünde eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacak hazırlık maçlarının bulunduğu kaydedildi.
Lionel Messi'nin milli takım kariyerine devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın önümüzdeki aylarda netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.
HEDEF 2028 COPA AMERICA
Haberde, Messi'nin bir sonraki büyük hedefinin 2028 Copa America olabileceği belirtilirken, yıldız futbolcunun Inter Miami ile olan sözleşmesinin de iki yıl daha devam etmesinin bu ihtimali güçlendirdiği aktarıldı.
KARARINI FİZİKSEL DURUMU BELİRLEYECEK
Messi'nin kariyer planlamasını her zaman fiziksel durumuna göre yaptığını vurguladı. Deneyimli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda sekiz golle etkileyici bir performans sergilediği hatırlatılırken, gelecek yıl aynı seviyede olup olmayacağının ise zamanla netleşeceği ifade edildi.
2030 DÜNYA KUPASI YOLUNDA YENİ SÜREÇ
Arjantin Milli Takımı'nın 2030 Dünya Kupası'na ev sahibi ülkelerden biri olarak katılım hakkı elde ettiği belirtilirken, takımın önünde eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacak hazırlık maçlarının bulunduğu kaydedildi.
Lionel Messi'nin milli takım kariyerine devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın önümüzdeki aylarda netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.