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Casemiro, Inter Miami'de

Manchester United'a veda eden Casemiro'nun yeni adresi Inter Miami oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 20:14
Casemiro, Inter Miami'de
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Manchester United'dan ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Inter Miami, 34 yaşındaki futbolcuyla serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzalandığını duyurdu. Casemiro'nun 2027 MLS Sprint Sezonu'nun sonuna kadar takımda kalacağı, sözleşmesinde Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Casemiro, kazanma ve gelişmeye devam etme arzusunun kendisini en fazla motive eden unsurlar olduğunu belirterek, Inter Miami'nin kendisine sunduğu projeden ve transferi için gösterilen çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Brezilyalı futbolcu, yeni takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

5 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU

Kariyerinin önemli bölümünü Real Madrid'de geçiren Casemiro, İspanyol ekibiyle 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 LaLiga şampiyonluğu başta olmak üzere 18 büyük kupa kazandı.

2022'de Manchester United'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, İngiliz ekibinde 3 sezon forma giydi ve 160 maçta 26 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Casemiro, Manchester United ile bir İngiltere Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Brezilya Milli Takımı'nda 91 kez forma giyen Casemiro, 2019 Copa America şampiyonluğu elde etti. Deneyimli orta saha oyuncusu, 2018, 2022 ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil etti.

Inter Miami'nin ortaklarından David Beckham da Casemiro'nun transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Brezilyalı futbolcuyu ve ailesini kulüpte görmekten gurur duyduğunu belirtti.

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