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22:15

Napoli'den Anguissa'nın geleceği için açıklama!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geleceği merak konusu olan Frank Zambo-Anguissa hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli'den Anguissa'nın geleceği için açıklama!
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geleceği merak konusu olan Frank Zambo-Anguissa hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TAKIMDAN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Manna, yaptığı açıklamada, "Sözleşmesindeki opsiyonu kullandık. Anguissa bizim için çok önemli bir oyuncu. Devam eden bir kontratı var. Bu nedenle şu an yeni bir sözleşme görüşmesi yapmak için bir neden görmüyorum. Bunu ilerleyen dönemde konuşacağız ancak takımdan ayrılması söz konusu değil. Kararı birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİLİT OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

Tecrübeli futbolcunun takım için kilit isimlerden biri olduğunun altını çizen Manna, "Anguissa kilit oyuncularımızdan biri. Geçen sezon üç aydan fazla süre sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen sezonun başlangıcında takım için çok kritik bir rol üstlendi. Napoli'nin yeniden yapılanmasında üzerine düşülecek ve takımın temel parçalarından biri olacak." dedi.

"SORUN YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili de konuşan Manna, "Evet, sözleşmesi bitiyor ancak onun niyetini ve kariyer planını birlikte değerlendireceğiz. Kendisi çok zeki, gerçekten çok zeki biri. Bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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