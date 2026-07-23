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20:00
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20:00
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19:00
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19:00
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Trabzonspor'da Avusturya kampı başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya hareket ederken kamp kadrosu ve hazırlık maçı programı da belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 15:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'da Avusturya kampı başladı
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezona 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, Trabzon etabındaki hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirilecek ikinci etap kamp çalışmaları için Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'ya hareket etti.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Schladming kamp kadrosunda 32 şu futbolcular yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydın, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayır, Paul Onuachu, Denis Draguş."

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI DA BELLİ OLDU

Öte yandan Trabzonspor'un Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı da açıklandı. Bordo-mavililer, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 16.30'da Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, ikinci hazırlık maçında 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da Katar ekibi Al-Sadd SC ile mücadele edecek. Avusturya kampındaki son hazırlık maçı ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanacak.

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