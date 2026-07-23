Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde birinciliği elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 68 METRELİK DALIŞ
Kaş açıklarında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Ercümen, Sabit Ağırlık kategorisinde 68 metreye daldı.
Milli sporcunun 2 dakika 35 saniye süren performansı, kendisine Türkiye şampiyonluğunu getirdi.
22 SPORCU MÜCADELE EDİYOR
Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı.
Dört gün sürecek şampiyonada sporcular, farklı serbest dalış disiplinlerinde Türkiye şampiyonluğu ve milli takım kadrosuna girebilmek için mücadele ediyor.
Kaş açıklarında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Ercümen, Sabit Ağırlık kategorisinde 68 metreye daldı.
Milli sporcunun 2 dakika 35 saniye süren performansı, kendisine Türkiye şampiyonluğunu getirdi.
22 SPORCU MÜCADELE EDİYOR
Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı.
Dört gün sürecek şampiyonada sporcular, farklı serbest dalış disiplinlerinde Türkiye şampiyonluğu ve milli takım kadrosuna girebilmek için mücadele ediyor.