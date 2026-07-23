Bradley Beal'ın playoff iddiası olan bir takıma gitmesi bekleniyor

Serbest oyuncu Bradley Beal'ın, Los Angeles Clippers ile olan kontratındaki oyuncu opsiyonunu kullanmamasının ardından kariyerine playoff hedefi bulunan bir takımda devam etmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haberlere göre Miami Heat ve Boston Celtics, deneyimli skorerle ilgilenen takımlar arasında yer alırken, Clippers'a geri dönme ihtimali de tamamen ortadan kalkmış değil.
Miami Heat, yaz döneminde Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattıktan sonra dış şut ve skor üretimine katkı sağlayacak bir oyuncu arayışını sürdürüyor.
Boston Celtics ise Beal için öne çıkan adaylardan biri olarak gösteriliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Beal ile Jayson Tatum'un St. Louis'de birlikte büyümüş yakın arkadaşlar olması.
Beal'ın Clippers'taki ilk sezonu, kasım ayı başında sol kalçasını kırması nedeniyle erken sona ermişti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca altı maçta forma giyebilen tecrübeli oyuncu, Phoenix Suns tarafından serbest bırakılıp maaşı taksitlendirilmesinin ardından Los Angeles ekibine katılmıştı.
Haberlere göre eski All-Star oyuncunun sonbaharda başlayacak hazırlık kampına tamamen sağlıklı şekilde yetişmesi bekleniyor.
Miami Heat, yaz döneminde Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattıktan sonra dış şut ve skor üretimine katkı sağlayacak bir oyuncu arayışını sürdürüyor.
Boston Celtics ise Beal için öne çıkan adaylardan biri olarak gösteriliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Beal ile Jayson Tatum'un St. Louis'de birlikte büyümüş yakın arkadaşlar olması.
Beal'ın Clippers'taki ilk sezonu, kasım ayı başında sol kalçasını kırması nedeniyle erken sona ermişti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca altı maçta forma giyebilen tecrübeli oyuncu, Phoenix Suns tarafından serbest bırakılıp maaşı taksitlendirilmesinin ardından Los Angeles ekibine katılmıştı.
Haberlere göre eski All-Star oyuncunun sonbaharda başlayacak hazırlık kampına tamamen sağlıklı şekilde yetişmesi bekleniyor.