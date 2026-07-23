İsmail Kartal'dan Avrupa'da dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Avrupa kupalarındaki performansıyla öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin başında Avrupa arenasında 19 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BERABERLİĞİ YOK
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçta hiç beraberlik almadı. Deneyimli çalıştırıcı, yüzde 68,4'lük galibiyet oranıyla dikkat çekici bir istatistik yakaladı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçta hiç beraberlik almadı. Deneyimli çalıştırıcı, yüzde 68,4'lük galibiyet oranıyla dikkat çekici bir istatistik yakaladı.