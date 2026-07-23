Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı kuralı başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralının değişmesinin söz konusu olmadığını açıklasa da kulüplerin talepleri devam ediyor.
"BELKİ KURAL DEĞİŞİR"
Fenerbahçe'nin, TFF'ye resmi başvuru yaparak 10+4 şeklindeki kuralın, 12+2 olarak revize edilmesini isteyeceği öğrenildi. Bilindiği üzere Gornik Zabrze mücadelesinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir, 12+2 olabilir. 18 tane kulüpten 14-15'i kuralın değişmesini istiyor" demişti.
FENERBAHÇE'DE YABANCI SORUNU
Fenerbahçe'nin şu an resmi olarak 17 yabancı oyuncusu (Ederson, Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gundouzi, Fred, Greenwood, Musaba, Muriqi, Ake, Asensio, Talisca) bulunuyor. 23 yaş altı ise 6 isim (Fayed, Brown, Mimovic, Nene, Cherif, Diouf) var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
"BELKİ KURAL DEĞİŞİR"
Fenerbahçe'nin, TFF'ye resmi başvuru yaparak 10+4 şeklindeki kuralın, 12+2 olarak revize edilmesini isteyeceği öğrenildi. Bilindiği üzere Gornik Zabrze mücadelesinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir, 12+2 olabilir. 18 tane kulüpten 14-15'i kuralın değişmesini istiyor" demişti.
FENERBAHÇE'DE YABANCI SORUNU
Fenerbahçe'nin şu an resmi olarak 17 yabancı oyuncusu (Ederson, Livakovic, Oosterwolde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gundouzi, Fred, Greenwood, Musaba, Muriqi, Ake, Asensio, Talisca) bulunuyor. 23 yaş altı ise 6 isim (Fayed, Brown, Mimovic, Nene, Cherif, Diouf) var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE