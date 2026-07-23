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Vesa Vasara: "Finlandiya'da turu geçeceğimiz bir sonuç"

Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, Başakşehir karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin rövanş öncesi kendileri için avantajlı bir sonuç olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 00:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vesa Vasara: 'Finlandiya'da turu geçeceğimiz bir sonuç'
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vasara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Vesa Vasara, "Buraya Finlandiya'da turu geçeceğimiz bir sonuç almak için geldik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takıma karşı güçlü bir performans sergiledik. Zorlu bir maçtı. Umarım, sahamızda oynayacağımız rövanşta daha güçlü bir performans sergileyerek turu geçeriz. Başarılı bir sonuç aldık. Rövanş öncesi avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ama karşımızda da güçlü ve saygı duyduğumuz bir rakip var. Tur bitmedi. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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