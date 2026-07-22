Başakşehir, turu Finlandiya'ya bıraktı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Inter Turku'nun golünü, 16. dakikada Clinton Dejon Jephta kaydetti.

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İlk yarı, Finlandiya ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Başakşehir'e beraberliği getiren gol 54. dakikada Emin Bayram'dan geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)











UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Mücadelenin rövanşı, 30 Temmuz'da Finlandiya'daki Veritas Stadyumu'nda oynanacak.Başakşehir'de yeni transferler Emin Bayram ile Michal Karbownik, ilk maçına çıktı.Teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku ile yapılan yeni sezonun ilk resmi müsabakasında bu 2 oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi.Westerlo'dan kadroya dahil edilen Emin Bayram stoperde, Hertha Berlin'den transfer edilen Karbownik ise sol bekte sahaya çıktı.İstanbul Başakşehir'in yeni transferi Emin Bayram, turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.23 yaşındaki stoper, 54. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı kornerde altı pasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.Emin Bayram, Başakşehir'in 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti.Turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku karşısında birçok gol fırsatını değerlendiremedi.Maça istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, özellikle ikinci yarıda kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili oldu.Karşılaşma boyunca 21 gol girişiminde bulunan ve bir topu direkten dönen Başakşehir, Inter Turku'nun kalecisi Eetu Huuhtanen'i geçemedi ve ikinci golü bulamadı.4. dakikada sağdan Karbownik'i geçerek çizgiye inen Essomba'nın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Conteh'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.9. dakikada Yusuf Sarı'nın savunma arkasına ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in dar açıdan uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.19. dakikada misafir takım ikinci gole çok yaklaştı. Laine'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa iyi yükselen Kuittinen'nin kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda çeldi. Oluşan karambolden sonuç çıkmadı ve İstanbul Başakşehir topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.20. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sağdan Yusuf Sarı'nın uzak direğe ortasında altıpasın solunda Brnic'in kafa vuruşunda, kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.33. dakikada İstanbul Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.39. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Karbownik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleciden seken top altıpasta Ömer Ali Şahiner'in önüne düştü. Ömer Ali'nin şutunda, kaleci ikinci kez meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.57. dakikada sağdan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında kaleciyi geçen topa Brnic'in boş kaleye kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.80. dakikada Tauriainen'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Ahiabu'nun gelişine volesinde, top üstten auta çıktı.82. dakikada soldan ceza sahasına giren Fayzullaev'in arka direğe plasesine kaleci son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Başakşehir Fatih TerimJuan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, EminBayram, Ba (Dk. 61 Opoku), Karbownik, Umut Güneş (Dk. 82 Berat Özdemir), Kemen, Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 61 Fayzullaev), Shomurodov (Dk. 68 Da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 69 Selke)Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo (Dk. 88 Jarvinen), Tuominen (Dk. 77 Tauriainen), Essomba (Dk. 64 Ahiabu), Jephta, Conteh (Dk. 77 Botue)Dk. 16 Jephta (Inter Turku), Dk. 54 EminBayram (İstanbul Başakşehir)Dk. 46 Ba (İstanbul Başakşehir), Dk. 75 Tuominen, Dk. 90+2 Laine (Inter Turku)