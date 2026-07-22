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Beşiktaş'ta Matt Thomas ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Matt Thomas ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Matt Thomas'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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