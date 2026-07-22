Fenerbahçe arsaVev'e Yeni Zelandalı Stoper

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı defans oyuncusu Katie Elizabeth Bowen'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Katie Elizabeth Bowen, son olarak İtalya Serie A Kadınlar Ligi takımlarından Inter'de forma giydi.
Katie Elizabeth Bowen, son olarak İtalya Serie A Kadınlar Ligi takımlarından Inter'de forma giydi.