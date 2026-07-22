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Fenerbahçe arsaVev'e Yeni Zelandalı Stoper

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı savunma oyuncusu Katie Elizabeth Bowen'ı 2026-2027 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe arsaVev'e Yeni Zelandalı Stoper
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı defans oyuncusu Katie Elizabeth Bowen'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Katie Elizabeth Bowen, son olarak İtalya Serie A Kadınlar Ligi takımlarından Inter'de forma giydi.

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