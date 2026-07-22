Aston Villa'da mutlu son: Alejandro Garnacho

Aston Villa, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho'nun transferi için anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Arjantinli futbolcunun transferi konusunda Chelsea ile el sıkıştı. Garnacho, Aston Villa'ya kiralık olarak katılacak.
Anlaşmada, belirli şartların gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği belirtildi.
EMERY İSTEDİ, VILLA ALDI
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin özellikle istediği Garnacho için sağlık kontrollerinin de planlandığı aktarıldı.
Böylece Aston Villa, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye 117 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından hücum hattında oluşan boşluğu Garnacho ile dolduracak.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Chelsea'de 43 maça çıkan Alejandro Garnacho, 8 gol atarken 4 asist yaptı.
Anlaşmada, belirli şartların gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği belirtildi.
EMERY İSTEDİ, VILLA ALDI
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin özellikle istediği Garnacho için sağlık kontrollerinin de planlandığı aktarıldı.
Böylece Aston Villa, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye 117 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından hücum hattında oluşan boşluğu Garnacho ile dolduracak.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Chelsea'de 43 maça çıkan Alejandro Garnacho, 8 gol atarken 4 asist yaptı.