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Heat, yanlışlıkla bir 'LeBron basın toplantısı' videosu paylaştı

Tüm basketbol dünyası LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki kararını beklerken, Miami Heat bu konuda erken davranmış olabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat, yanlışlıkla bir 'LeBron basın toplantısı' videosu paylaştı
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Tüm basketbol dünyası LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki kararını beklerken, Miami Heat bu konuda erken davranmış olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Heat'in YouTube kanalında kısa süreliğine "LeBron James Tanıtım Basın Toplantısı" başlıklı ve 27 Temmuz tarihine planlanmış bir video yayımlandı.

Kulüp videoyu kısa süre içinde kaldırırken, daha sonra konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Miami Herald'dan Anthony Chiang'a konuşan Heat yetkilileri, "LeBron'un Heat'i tercih etmesi ihtimaline karşı sosyal medya ekibimiz hazırlık yaparken yapılan bir hataydı. Şu an itibarıyla bunun herhangi bir geçerliliği yok." ifadelerini kullandı.

James'in olası yeni takımı için Miami'ye dönüş ihtimali, yıldız oyuncunun adı geçen seçenekleri arasında yer alıyor. NBA tarihinin en skorer oyuncusu, South Beach'te geçirdiği dört sezonda kariyerinin ilk iki NBA şampiyonluğunu ve ilk iki Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.

LeBron, Heat formasıyla çıktığı 294 maçta 26.9 sayı, 7.6 ribaund, 6.7 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı.

Heat Basketbol Operasyonları Başkanı Pat Riley ise James'in kariyerindeki muhtemelen son NBA durağına karar vermesini beklerken sabırlı olunması gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Ancak Riley, geçtiğimiz hafta Giannis Antetokounmpo'nun tanıtım basın toplantısında yaptığı açıklamalarla James'e de göndermede bulunmuş olabileceğinin sinyalini verdi.

Heat Central'a konuşan Riley, "Uçağın birini indirdik. Şimdi indirmemiz gereken bir tane daha var." ifadelerini kullanmıştı.

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