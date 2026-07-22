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Galatasaray'da transfer planlaması değişti

Galatasaray'da Mario Lemina'nın takımda kalmasıyla birlikte transferde öncelik hücum hattına verilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 09:15
Haber: Fanatik
Galatasaray'da transfer planlaması değişti
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Galatasaray'da Mario Lemina'nın takımda kalmasıyla birlikte transfer öncelikleri de yeniden şekillendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetimin stoper takviyesinden vazgeçmediği ancak bu bölgeyi şimdilik ikinci plana aldığı öğrenildi. Kulislerde, "Stoper alınacak ama şu an öncelik santrfor, 10 numara ve kanat transferleri" görüşü hakim.

Yönetim, hücum hattını tamamladıktan sonra savunma hamlesini yapmayı planlıyor.

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