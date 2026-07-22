UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE AVANTAJI ALDI
Sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.
GECENİN FARKLI GALİBİYETLERİ
Sturm Graz, Hearts'ı 4-0 mağlup ederken Kızılyıldız da Larne deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı.
Lech Poznan ise Aarhus'u deplasmanda 4-1 yendi.
TOPLU SONUÇLAR
Fenerbahçe-Gornik Zabrze: 1-0
Mjallby-Lincoln Red Imps: 3-0
Sabah-KuPS Kuopio: 1-0
Ararat-Armenia-Shamrock Rovers: 2-0
Iberia-Slovan Bratislava: 0-2
Aarhus-Lech Poznan: 1-4
Thun-Dinamo Zagreb: 1-1
Sturm Graz-Hearts: 4-0
Klaksvik-Kauno Zalgiris: 0-0
Larne-Kızılyıldız: 0-4
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer-Sheva: 2-1
Sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.
GECENİN FARKLI GALİBİYETLERİ
Sturm Graz, Hearts'ı 4-0 mağlup ederken Kızılyıldız da Larne deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı.
Lech Poznan ise Aarhus'u deplasmanda 4-1 yendi.
TOPLU SONUÇLAR
Fenerbahçe-Gornik Zabrze: 1-0
Mjallby-Lincoln Red Imps: 3-0
Sabah-KuPS Kuopio: 1-0
Ararat-Armenia-Shamrock Rovers: 2-0
Iberia-Slovan Bratislava: 0-2
Aarhus-Lech Poznan: 1-4
Thun-Dinamo Zagreb: 1-1
Sturm Graz-Hearts: 4-0
Klaksvik-Kauno Zalgiris: 0-0
Larne-Kızılyıldız: 0-4
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer-Sheva: 2-1