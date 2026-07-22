21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, 11 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 01:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE AVANTAJI ALDI

Sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.

GECENİN FARKLI GALİBİYETLERİ

Sturm Graz, Hearts'ı 4-0 mağlup ederken Kızılyıldız da Larne deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı.

Lech Poznan ise Aarhus'u deplasmanda 4-1 yendi.

TOPLU SONUÇLAR

Fenerbahçe-Gornik Zabrze: 1-0

Mjallby-Lincoln Red Imps: 3-0

Sabah-KuPS Kuopio: 1-0

Ararat-Armenia-Shamrock Rovers: 2-0

Iberia-Slovan Bratislava: 0-2

Aarhus-Lech Poznan: 1-4

Thun-Dinamo Zagreb: 1-1

Sturm Graz-Hearts: 4-0

Klaksvik-Kauno Zalgiris: 0-0

Larne-Kızılyıldız: 0-4

Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer-Sheva: 2-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.