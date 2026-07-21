Beşiktaş'ta Leo'nun alternatifi belli oldu!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesine Brighton forması giyen Igor Julio'yu eklediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Leo Pereira transferi için Flamengo ile anlaşma sağlayamaması durumunda Brezilyalı stopere yönelebileceği iddia edildi.
ITALIANO İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI
Igor Julio, daha önce Fiorentina forması giydiği dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile birlikte çalıştı.
Beşiktaş'ın alternatif stoper seçenekleri arasında bulunduğu belirtilen Brezilyalı savunmacı, kariyerini Brighton'da sürdürüyor.
ITALIANO İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI
Igor Julio, daha önce Fiorentina forması giydiği dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile birlikte çalıştı.
Beşiktaş'ın alternatif stoper seçenekleri arasında bulunduğu belirtilen Brezilyalı savunmacı, kariyerini Brighton'da sürdürüyor.