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Beşiktaş'ta Leo'nun alternatifi belli oldu!

Beşiktaş'ın, Leo Pereira için Flamengo ile anlaşamaması halinde Brighton forması giyen Igor Julio'yu gündemine alabileceği öne sürüldü. Brezilyalı stoper, daha önce Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmıştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 17:36
Beşiktaş'ta Leo'nun alternatifi belli oldu!
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Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesine Brighton forması giyen Igor Julio'yu eklediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Leo Pereira transferi için Flamengo ile anlaşma sağlayamaması durumunda Brezilyalı stopere yönelebileceği iddia edildi.

ITALIANO İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Igor Julio, daha önce Fiorentina forması giydiği dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ın alternatif stoper seçenekleri arasında bulunduğu belirtilen Brezilyalı savunmacı, kariyerini Brighton'da sürdürüyor.

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