Manchester City, Pep Guardiola'nın kulüpte görev yaptığı dönemde kullandığı ofiste bulunan kişisel eşyaları açık artırmaya çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çevrim içi düzenlenen açık artırmada Guardiola'nın el yazısı notları, ofis koltuğu, masa lambası, antrenman düdüğü ve kullandığı kıyafetler satışa sunuldu.
KAHVE FİNCANLARI VE TÜTSÜLER DE LİSTEDE
Satış listesindeki en dikkat çekici parçalar arasında Guardiola'nın kahve fincanı takımı ve tütsü koleksiyonu bulunuyor.
İspanyol teknik adamın masasındaki iki seramik kaplumbağa ve boyanmış yıldızdan oluşan biblo takımı da taraftarların teklifine açıldı.
HAALAND İMZALI TOP DA SATIŞTA
Koleksiyonda Erling Haaland'ın Premier Lig'de 100 gole ulaşmasını simgeleyen, Norveçli futbolcu tarafından imzalanmış özel bir top da yer aldı.
Guardiola'nın kupalarla çekilmiş fotoğrafları ve kulüpteki dönemine ait çerçeveli görseller de açık artırmaya dahil edildi.
AÇIK ARTIRMA ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR
Manchester City, satışa çıkarılan eşyaların görülebilmesi için Guardiola'nın ofisinin 360 derecelik görüntüsünü paylaştı. Taraftarlar, MatchWornShirt platformu üzerinden ürünlere teklif verebiliyor.
KAHVE FİNCANLARI VE TÜTSÜLER DE LİSTEDE
Satış listesindeki en dikkat çekici parçalar arasında Guardiola'nın kahve fincanı takımı ve tütsü koleksiyonu bulunuyor.
İspanyol teknik adamın masasındaki iki seramik kaplumbağa ve boyanmış yıldızdan oluşan biblo takımı da taraftarların teklifine açıldı.
HAALAND İMZALI TOP DA SATIŞTA
Koleksiyonda Erling Haaland'ın Premier Lig'de 100 gole ulaşmasını simgeleyen, Norveçli futbolcu tarafından imzalanmış özel bir top da yer aldı.
Guardiola'nın kupalarla çekilmiş fotoğrafları ve kulüpteki dönemine ait çerçeveli görseller de açık artırmaya dahil edildi.
AÇIK ARTIRMA ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR
Manchester City, satışa çıkarılan eşyaların görülebilmesi için Guardiola'nın ofisinin 360 derecelik görüntüsünü paylaştı. Taraftarlar, MatchWornShirt platformu üzerinden ürünlere teklif verebiliyor.