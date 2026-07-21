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Manchester City'de Guardiola'nın eşyaları açık artırmada

Manchester City, Pep Guardiola'nın ofisinde kullandığı çok sayıda eşyayı çevrim içi açık artırmayla satışa sundu. El yazısı notlardan kahve fincanlarına, tütsülerden seramik kaplumbağalara kadar pek çok parça koleksiyonda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 20:10
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester City'de Guardiola'nın eşyaları açık artırmada
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Manchester City, Pep Guardiola'nın kulüpte görev yaptığı dönemde kullandığı ofiste bulunan kişisel eşyaları açık artırmaya çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çevrim içi düzenlenen açık artırmada Guardiola'nın el yazısı notları, ofis koltuğu, masa lambası, antrenman düdüğü ve kullandığı kıyafetler satışa sunuldu.

KAHVE FİNCANLARI VE TÜTSÜLER DE LİSTEDE

Satış listesindeki en dikkat çekici parçalar arasında Guardiola'nın kahve fincanı takımı ve tütsü koleksiyonu bulunuyor.

İspanyol teknik adamın masasındaki iki seramik kaplumbağa ve boyanmış yıldızdan oluşan biblo takımı da taraftarların teklifine açıldı.

HAALAND İMZALI TOP DA SATIŞTA

Koleksiyonda Erling Haaland'ın Premier Lig'de 100 gole ulaşmasını simgeleyen, Norveçli futbolcu tarafından imzalanmış özel bir top da yer aldı.

Guardiola'nın kupalarla çekilmiş fotoğrafları ve kulüpteki dönemine ait çerçeveli görseller de açık artırmaya dahil edildi.

AÇIK ARTIRMA ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR

Manchester City, satışa çıkarılan eşyaların görülebilmesi için Guardiola'nın ofisinin 360 derecelik görüntüsünü paylaştı. Taraftarlar, MatchWornShirt platformu üzerinden ürünlere teklif verebiliyor.

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