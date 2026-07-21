Kuminga yıllık 20 milyon dolar istiyor, Lakers'ın teklifiyle ilgilenmedi

Serbest oyuncu Jonathan Kuminga ile Los Angeles Lakers arasındaki görüşmelerin mali şartlarda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers muhabiri Jovan Buha'nın aktardığına göre Los Angeles ekibi, Kuminga'ya iki yıl için toplam 20 milyon dolar değerinde bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyordu. Ancak eski Golden State Warriors oyuncusu bu teklifi kabul etmedi.
Buha, The Herd programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim aldığım bilgiye göre Lakers yaklaşık 10 milyon dolarlık maaş boşluğu açarak ona iki yıl için toplam 20 milyon dolarlık bir kontrat önerebilirdi. Bu da sezon başına 10 milyon dolar anlamına geliyor. Kuminga bununla ilgilenmedi."
"Duyduğum kadarıyla yıllık ortalama değeri (AAV) 20 milyon dolara yakın bir kontrat istiyor. Tam olarak 20 milyon dolar olmak zorunda değil ama 15 milyon doların üzerinde, 20 milyona daha yakın bir rakam bekliyor."
"Bu yüzden iki taraf arasında özellikle üç yıllık bir sözleşmenin yapısı konusunda önemli bir fark var. Belki orta yol bulunabilir. Örneğin üç yıl için 45 milyon dolar. Bu da yıllık 15 milyon dolar eder."
"Bu rakam tam olarak onun istediği seviyede değil ama Lakers'ın ödemek istediğinden de fazla. Belki orta nokta bu olabilir. Ancak Lakers, Atlanta'nın talep ettiği draft haklarını vermeye razı olursa onu kadrosuna katmak için güçlü bir konumda. Bence bu kısmı gerçekçi."
"Asıl soru şu: Kuminga, kendi gözünde indirim anlamına gelecek bir kontratı kabul edip Lakers'ın kendisi için düşündüğü rolü benimsemeye istekli mi?"
Lakers, serbest oyuncu dönemi boyunca Luka Doncic ve Austin Reaves'in yanına ilk beş seviyesinde bir forvet arayışını sürdürürken Kuminga ile sürekli anılan takımlardan biri oldu.
Genel menajer Rob Pelinka ile başantrenör JJ Redick'in daha önce Kuminga ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiği ve Los Angeles'ta önemli bir rol üstlenebileceğini anlattığı bildirilmişti.
Ancak son haberler, sözleşme beklentilerindeki fark nedeniyle taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını ortaya koyuyor.
Öte yandan Lakers'ın olası bir sign-and-trade anlaşmasını tamamlayabilmek adına önemli draft haklarından vazgeçmeye de sıcak bakmadığı ifade edildi.
Kadrosuna son olarak Matisse Thybulle'ı katan Lakers'ın standart NBA kontratına sahip oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.
Bu nedenle Los Angeles ekibinin Kuminga'yı kadrosuna katabilmesi için önce kadrosunu daraltması gerekiyor. Bunun da olası bir Kuminga takasında birden fazla oyuncunun başka takımlara gönderilmesini gerektireceği belirtiliyor.
Atlanta Hawks'ın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasının ardından sınırsız serbest oyuncu konumuna gelen Kuminga, 2025-26 sezonunda Warriors ve Hawks formalarıyla çıktığı maçlarda 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.
Yaşanan tüm zorluklara rağmen Kuminga, serbest oyuncu piyasasındaki en yüksek potansiyele sahip isimlerden biri olarak görülmeye devam ediyor. İstenen maaşın düşmesi halinde Lakers'ın yeniden güçlü bir aday haline gelebileceği ifade ediliyor.
Buha, The Herd programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Benim aldığım bilgiye göre Lakers yaklaşık 10 milyon dolarlık maaş boşluğu açarak ona iki yıl için toplam 20 milyon dolarlık bir kontrat önerebilirdi. Bu da sezon başına 10 milyon dolar anlamına geliyor. Kuminga bununla ilgilenmedi."
"Duyduğum kadarıyla yıllık ortalama değeri (AAV) 20 milyon dolara yakın bir kontrat istiyor. Tam olarak 20 milyon dolar olmak zorunda değil ama 15 milyon doların üzerinde, 20 milyona daha yakın bir rakam bekliyor."
"Bu yüzden iki taraf arasında özellikle üç yıllık bir sözleşmenin yapısı konusunda önemli bir fark var. Belki orta yol bulunabilir. Örneğin üç yıl için 45 milyon dolar. Bu da yıllık 15 milyon dolar eder."
"Bu rakam tam olarak onun istediği seviyede değil ama Lakers'ın ödemek istediğinden de fazla. Belki orta nokta bu olabilir. Ancak Lakers, Atlanta'nın talep ettiği draft haklarını vermeye razı olursa onu kadrosuna katmak için güçlü bir konumda. Bence bu kısmı gerçekçi."
"Asıl soru şu: Kuminga, kendi gözünde indirim anlamına gelecek bir kontratı kabul edip Lakers'ın kendisi için düşündüğü rolü benimsemeye istekli mi?"
Lakers, serbest oyuncu dönemi boyunca Luka Doncic ve Austin Reaves'in yanına ilk beş seviyesinde bir forvet arayışını sürdürürken Kuminga ile sürekli anılan takımlardan biri oldu.
Genel menajer Rob Pelinka ile başantrenör JJ Redick'in daha önce Kuminga ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiği ve Los Angeles'ta önemli bir rol üstlenebileceğini anlattığı bildirilmişti.
Ancak son haberler, sözleşme beklentilerindeki fark nedeniyle taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını ortaya koyuyor.
Öte yandan Lakers'ın olası bir sign-and-trade anlaşmasını tamamlayabilmek adına önemli draft haklarından vazgeçmeye de sıcak bakmadığı ifade edildi.
Kadrosuna son olarak Matisse Thybulle'ı katan Lakers'ın standart NBA kontratına sahip oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.
Bu nedenle Los Angeles ekibinin Kuminga'yı kadrosuna katabilmesi için önce kadrosunu daraltması gerekiyor. Bunun da olası bir Kuminga takasında birden fazla oyuncunun başka takımlara gönderilmesini gerektireceği belirtiliyor.
Atlanta Hawks'ın 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasının ardından sınırsız serbest oyuncu konumuna gelen Kuminga, 2025-26 sezonunda Warriors ve Hawks formalarıyla çıktığı maçlarda 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.
Yaşanan tüm zorluklara rağmen Kuminga, serbest oyuncu piyasasındaki en yüksek potansiyele sahip isimlerden biri olarak görülmeye devam ediyor. İstenen maaşın düşmesi halinde Lakers'ın yeniden güçlü bir aday haline gelebileceği ifade ediliyor.