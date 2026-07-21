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Beşiktaş'ta Joe Willock gelişmesi!

Beşiktaş'a önerilen Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock'un temsilcisi, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Görüşmelerin ardından temsilci kentten ayrılırken, İngiliz futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 17:40
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Joe Willock gelişmesi!
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Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar sürerken, gündeme İngiliz futbolcu Joe Willock geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Newcastle United forması giyen Joe Willock'un temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından temsilci İstanbul'dan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transfer sürecine ilişkin görüşmelerin devam edebileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI

Joe Willock, 2025/26 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı. İngiliz orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 3 asist kaydederken, 18 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

 

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