Beşiktaş'ta Joe Willock gelişmesi!

Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar sürerken, gündeme İngiliz futbolcu Joe Willock geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Newcastle United forması giyen Joe Willock'un temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından temsilci İstanbul'dan ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transfer sürecine ilişkin görüşmelerin devam edebileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI
Joe Willock, 2025/26 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı. İngiliz orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 3 asist kaydederken, 18 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transfer sürecine ilişkin görüşmelerin devam edebileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI
Joe Willock, 2025/26 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı. İngiliz orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 3 asist kaydederken, 18 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.