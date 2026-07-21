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Lakers, Matisse Thybulle ile sözleşme imzaladı

Los Angeles Lakers, kanat rotasyonunu serbest oyuncu Matisse Thybulle ile güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Matisse Thybulle ile sözleşme imzaladı
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Los Angeles Lakers, kanat rotasyonunu serbest oyuncu Matisse Thybulle ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'in haberine göre Lakers, iki kez NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilen Thybulle ile bir yıllık ve 3.3 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, Thybulle'ın serbest oyuncu piyasasında başantrenör JJ Redick ve yıldız oyun kurucu Luka Doncic ile yaptığı görüşmelerin ardından Lakers'ı tercih ettiği belirtildi.

Söz konusu görüşmelerde organizasyonun gelecek vizyonu ile Thybulle'ın önümüzdeki sezon üstlenmesi beklenen rolünün ele alındığı aktarıldı.

Savunmadaki etkisiyle tanınan Thybulle, son dönemde dış şut performansını da önemli ölçüde geliştirdi.

Tecrübeli oyuncu, son iki sezonda çıktığı 45 maçta üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41.8 isabet oranı yakaladı.

Öte yandan savunmadaki elit performansını da sürdürdü.

ESPN Research verilerine göre Thybulle, geçtiğimiz sezon en az 20 maçta forma giyen oyuncular arasında 36 dakika başına top çalma ve topa temas ederek yön değiştirme (deflection) istatistiklerinde NBA lideri oldu.

Bu imzayla birlikte Lakers'ın garantili sözleşmeye sahip oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.

Kulübün, normal sezon kadro sınırı olan oyuncu sayısına inebilmek için ekim ayının sonlarında başlayacak sezon öncesine kadar kadrosunda düzenleme yapması gerekiyor. Bu süreçte Lakers'ın yeni takaslar ya da kadro hamleleri gerçekleştirmesi beklenebilir.

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