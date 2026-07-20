Acun Ilıcalı'ya transferde dev rakip!

Watford forması giyen Nestory Irankunda'nın talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Record'da yer alan habere göre, Sporting Lizbon, 20 yaşındaki Avustralyalı futbolcu ile ilgileniyor.
TALEP 15 MİLYON EURO
Portekiz ekibinin, genç oyuncunun transferi için harekete geçtiği belirtildi. Watford, Irankunda için 15 milyon euro talep ediyor.
HULL CITY'YE RET
Nestory Irankunda, Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'nin de gündemine gelmişti. Watford, Hull City'nin Irankunda için 10 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.
WATFORD PERFORMANSI
Watford'a geçen yıl imza atan Irankunda, İngiliz ekibinde 42 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
TALEP 15 MİLYON EURO
Portekiz ekibinin, genç oyuncunun transferi için harekete geçtiği belirtildi. Watford, Irankunda için 15 milyon euro talep ediyor.
HULL CITY'YE RET
Nestory Irankunda, Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'nin de gündemine gelmişti. Watford, Hull City'nin Irankunda için 10 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.
WATFORD PERFORMANSI
Watford'a geçen yıl imza atan Irankunda, İngiliz ekibinde 42 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.