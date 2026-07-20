Acun Ilıcalı'ya transferde dev rakip!

Sporting Lizbon, Watford forması giyen Nestory Irankunda ile ilgileniyor. 20 yaşındaki Avustralyalı futbolcu, Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'nin de radarına gelmişti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 23:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'ya transferde dev rakip!
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Watford forması giyen Nestory Irankunda'nın talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, Sporting Lizbon, 20 yaşındaki Avustralyalı futbolcu ile ilgileniyor.

TALEP 15 MİLYON EURO

Portekiz ekibinin, genç oyuncunun transferi için harekete geçtiği belirtildi. Watford, Irankunda için 15 milyon euro talep ediyor.

HULL CITY'YE RET

Nestory Irankunda, Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'nin de gündemine gelmişti. Watford, Hull City'nin Irankunda için 10 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.

WATFORD PERFORMANSI

Watford'a geçen yıl imza atan Irankunda, İngiliz ekibinde 42 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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