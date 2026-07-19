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Udinese'de Zaniolo ile anlaşma yakın!

Udinese ile Nicolo Zaniolo arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'de Zaniolo ile anlaşma yakın!
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Udinese, maaş konusunda sorun yaşadığı Nicolo Zaniolo ile anlaşmaya hazırlanıyor.

MAAŞTA SORUN ÇIKTI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, Galatasaray'dan bonservisini aldıktan sonra Zaniolo ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

Zaniolo, bu gelişmenin ardından kulübe bir sağlık raporu gönderdi ve antrenmanlara çıkmadı.

ANLAŞMA YAKIN

Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'de Zaniolo ile ilgili kriz sona eriyor. Taraflar arasında yeni maaş konusunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi.

Udinese ile Zaniolo arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Udinese'de geçen sezon 34 maçta süre bulan 27 yaşındaki Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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