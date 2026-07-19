Udinese'de Zaniolo ile anlaşma yakın!

Udinese, maaş konusunda sorun yaşadığı Nicolo Zaniolo ile anlaşmaya hazırlanıyor.
MAAŞTA SORUN ÇIKTI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Galatasaray'dan bonservisini aldıktan sonra Zaniolo ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.
Zaniolo, bu gelişmenin ardından kulübe bir sağlık raporu gönderdi ve antrenmanlara çıkmadı.
ANLAŞMA YAKIN
Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'de Zaniolo ile ilgili kriz sona eriyor. Taraflar arasında yeni maaş konusunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi.
Udinese ile Zaniolo arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Udinese'de geçen sezon 34 maçta süre bulan 27 yaşındaki Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
MAAŞTA SORUN ÇIKTI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Galatasaray'dan bonservisini aldıktan sonra Zaniolo ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.
Zaniolo, bu gelişmenin ardından kulübe bir sağlık raporu gönderdi ve antrenmanlara çıkmadı.
ANLAŞMA YAKIN
Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'de Zaniolo ile ilgili kriz sona eriyor. Taraflar arasında yeni maaş konusunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi.
Udinese ile Zaniolo arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Udinese'de geçen sezon 34 maçta süre bulan 27 yaşındaki Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.