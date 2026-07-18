Chelsea'den dünya tarihine geçecek transfer: Morgan Rogers

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Chelsea, dünya futbol tarihine damga vuracak bir transfere hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Chelsea, Morgan Rogers'ın transferi konusunda Aston Villa ile 138 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
23 yaşındaki İngiliz futbolcuyla kişisel şartlarda da el sıkışan Londra ekibinin, oyuncuyla Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
TARİHİN EN PAHALI ORTA SAHASI
Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euro karşılığında gitmesi tarihin pahalı transferi olmuştu. Brezilyalı yıldızı henüz geçemeyen olsa da Morgan Rogers en çok yaklaşan isim oldu.
23 yaşındaki oyuncu, 138 milyon euroluk ücretle tarihin en pahalı orta saha transferi olacak ve Neymar'ın ardından en pahalı 2. transfer olarak kayda geçecek.
West Brom ve Manchester City altyapılarında oynayan Morgan Rogers, 2024'te Middlesbrough'dan 9.4 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.
SEZON PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Aston Villa forması ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan İngiliz orta saha oyuncusu, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
23 yaşındaki İngiliz futbolcuyla kişisel şartlarda da el sıkışan Londra ekibinin, oyuncuyla Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
TARİHİN EN PAHALI ORTA SAHASI
Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euro karşılığında gitmesi tarihin pahalı transferi olmuştu. Brezilyalı yıldızı henüz geçemeyen olsa da Morgan Rogers en çok yaklaşan isim oldu.
23 yaşındaki oyuncu, 138 milyon euroluk ücretle tarihin en pahalı orta saha transferi olacak ve Neymar'ın ardından en pahalı 2. transfer olarak kayda geçecek.
West Brom ve Manchester City altyapılarında oynayan Morgan Rogers, 2024'te Middlesbrough'dan 9.4 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.
SEZON PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Aston Villa forması ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan İngiliz orta saha oyuncusu, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.