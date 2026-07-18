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Galatasaray'da yönetime tepki: Icardi ve Lemina!

Galatasaray Yönetimi, Mauro Icardi ve Mario Lemina'da yaşanan süreç nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 14:50
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da yönetime tepki: Icardi ve Lemina!
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Galatasaray Yönetimi, Mauro Icardi ve Mario Lemina'da yaşanan süreç nedeniyle taraftarın tepkisini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAURO ICARDI

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda biten Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili haberler özellikle mayıs ayıyla birlikte iyice gündeme gelmeye başladı.

GALATASARAY BEKLEDİ

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Arjantinli yıldız, bu teklifi geri çevirdi. Galatasaray, buna rağmen Mauro Icardi'yi 15 Temmuz'a kadar beklemeyi seçti.

Mauro Icardi için bu dönemde sürekli transfer haberleriyle birlikte, "Kaldı, kalacak, gitti, gidiyor." iddiaları gündeme geldi.

GALATASARAY'DAN VEDA

Galatasaray, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamayla sözleşmesi biten Arjantinli yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı ve Icardi'ye veda paylaşımında bulundu.



ICARDI'DEN SONRA LEMINA

Mauro Icardi konusu bu şekilde çözüme ulaşırken, Arjantinli golcünün ayrılığı sonrası ise benzer gündem Mario Lemina'da da yaşanıyor.

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı ancak 18 Temmuz itibarıyla Lemina hala resmi sözleşme imzalamadı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, salı günü yaptığı açıklamada, "Lemina inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Burada özel çalışıyor, saha çalışmalarına daha katılmadı." dedi.

Okan Buruk, cuma akşamı Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından ise, "Lemina'nın durumu daha sonuçlanmadı. Görüşmeler devam ediyor." sözlerini sarf etti.



LEMINA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşan Gabonlu Lemina'nın daha sonra imza ücreti talep ettiği ve bu nedenle görüşmelerin tıkandığı, iplerin kopma noktasına geldiği haberleri gündeme geldi.

Mario Lemina ise bu haberlerin ardından, "İnsanlar benden tepki vermemi bekliyor ama vermeyeceğim. Tüm o medya kuruluşları eninde sonunda kendi kendilerine güvenilirliklerini kaybedecekler. Hatta komik bile." açıklamasını yaptı.

Transfer konusunda geç kalındığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Galatasaray Yönetimi, Icardi ve Lemina'da yaşanan süreç, bu süreçlerin uzaması ve çabuk reaksiyon gösterilmemesi nedeniyle de taraftarların tepkisini çekti.

Icardi ve Lemina süreçlerinin iyi yönetilmediğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Galatasaray Yönetimi'ni eleştirdi.  

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