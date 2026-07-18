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Galatasaray'da Osimhen'e yeni rol

Victor Osimhen'e kaptanlık görevi verecek Galatasaray, 9 numarayı da Nijeryalı golcüye emanet edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 09:16
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen'e yeni rol
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Galatasaray'da yeni moda tamamen Victor Osimhen! Mauro Icardi'nin ayrılığının kesinleşmesi sonrası yönetim ve teknik ekip kafasındaki planları hayata geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EL ÜSTÜNDE TUTULACAK

45 numaralı formayı giyen Nijeryalı forvet yeni sezonda 9 olacak. Ayrıca Okan Buruk'un açıkladığı gibi Abdülkerim Bardakcı'nın ardından kaptanlık görevi de ona verilecek. Yüksek rakamlara rağmen kısa sürede kulübe karşı aidiyet hisseden Osimhen bir anlamda el üstünde tutulacak.

Lesley Ugochukwu transferinde olumlu etkisi olan Osimhen, sezon başındaki transfer söylentilerine rağmen Okan Buruk'u arayıp yeni sezon planlaması ve takvim hakkında bilgi almıştı.

DAHA AKTİF ROL ALACAK

Disiplini, kulübe olan bağlılığı ve sorumluluk sahibi olmasıyla da öne çıkan Nijeryalı forvetin İcardi'nin ayrılığı sonrası takım içinde daha aktif rol alması bekleniyor. Saha içinde rakipler için büyük tehlike olan Nijeryalı takım için de ateşleyici güç durumunda.

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