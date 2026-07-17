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Jhon Duran, Benfica'ya gidiyor

Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Duran, Benfica için hafta sonunda sağlık kontrolünden geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Duran, Benfica'ya gidiyor
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Al Nassr'da bonservisi bulunan Jhon Duran, kariyerine Benfica'da devam etmeye hazırlanıyor.

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Benfica, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacak. Duran için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı belirtildi.

MAAŞINI BİRLİKTE ÖDEYECEKLER

Benfica'nın teklifini kabul eden Duran, Portekiz ekibinde forma giymek istediği için Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iki takımı geri çevirdi. Benfica'ya kiralık olarak imza atacak 22 yaşındaki futbolcunun maaşını Portekiz ekibi ve Al Nassr birlikte ödeyecek.

Duran, Benfica için hafta sonunda sağlık kontrolünden geçecek.

Benfica'nın sağlık kontrolünden sonra Jhon Duran'ın transferini açıklaması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN YALANLAMA

Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, bu yaz transfer döneminde ise Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Okan Buruk, Duran haberlerini yalanlamıştı. Okan Buruk, "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı!" demişti.

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