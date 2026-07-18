Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitti: Sevgi Uzun!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe'den ayrılan Sevgi Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Sevgi Uzun ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2026/27 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."
SEVGİ UZUN KİMDİR?
25 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sevgi Uzun, profesyonel basketbol kariyerine 2013 yılında Beşiktaş formasıyla adım attı. Siyah-beyazlı ekipte geçirdiği yılların ardından 2018-19 sezonunda Çukurova Basketbol'a transfer oldu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin öne çıkan oyun kurucularından biri olarak kendini göstermeye başladı.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan yetenekli oyuncu, 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra 2021-22 sezonunda Ormanspor ve 2022-23 sezonunda BOTAŞ formalarını terletti. Özellikle BOTAŞ formasıyla muazzam bir çıkış yakalayan ve kariyer istatistiklerini en üst seviyeye çeken Sevgi Uzun, 2023 yılında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Sevgi geride kalan sezonu ligde 10.2 sayı - 2.1 ribaund - 4.4 asist - 1.1 top çalma - 11.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla noktaladı. Sevgi ayrıca 2025-26 sezonunda Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.
Avrupa'da ve Türkiye'de kazandığı kupaların ardından 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings ile sözleşme imzalayan elit oyun kurucu, WNBA'de forma giyen az sayıdaki Türk basketbolcudan biri olarak tarihe geçti. WNBA kariyerini ilerleyen dönemde Phoenix Mercury ve Chicago Sky formalarıyla da sürdüren başarılı isim, 2025 sezonunda 25 normal sezon maçında parkede yer aldı. Sevgi, oyun aklını ve tecrübesini en üst uluslararası seviyeye taşıdı.
Kulüp kariyerinin yanı sıra A Kadın Milli Basketbol Takımımızın da vazgeçilmezlerinden biri olan Sevgi Uzun, alt yaş kategorilerinden itibaren hizmet ettiği ay-yıldızlı formamızla 2021, 2023 ve 2025 yıllarında Avrupa Şampiyonları'nda yer aldı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2026/27 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."
SEVGİ UZUN KİMDİR?
25 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sevgi Uzun, profesyonel basketbol kariyerine 2013 yılında Beşiktaş formasıyla adım attı. Siyah-beyazlı ekipte geçirdiği yılların ardından 2018-19 sezonunda Çukurova Basketbol'a transfer oldu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin öne çıkan oyun kurucularından biri olarak kendini göstermeye başladı.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan yetenekli oyuncu, 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra 2021-22 sezonunda Ormanspor ve 2022-23 sezonunda BOTAŞ formalarını terletti. Özellikle BOTAŞ formasıyla muazzam bir çıkış yakalayan ve kariyer istatistiklerini en üst seviyeye çeken Sevgi Uzun, 2023 yılında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Sevgi geride kalan sezonu ligde 10.2 sayı - 2.1 ribaund - 4.4 asist - 1.1 top çalma - 11.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla noktaladı. Sevgi ayrıca 2025-26 sezonunda Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.
Avrupa'da ve Türkiye'de kazandığı kupaların ardından 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings ile sözleşme imzalayan elit oyun kurucu, WNBA'de forma giyen az sayıdaki Türk basketbolcudan biri olarak tarihe geçti. WNBA kariyerini ilerleyen dönemde Phoenix Mercury ve Chicago Sky formalarıyla da sürdüren başarılı isim, 2025 sezonunda 25 normal sezon maçında parkede yer aldı. Sevgi, oyun aklını ve tecrübesini en üst uluslararası seviyeye taşıdı.
Kulüp kariyerinin yanı sıra A Kadın Milli Basketbol Takımımızın da vazgeçilmezlerinden biri olan Sevgi Uzun, alt yaş kategorilerinden itibaren hizmet ettiği ay-yıldızlı formamızla 2021, 2023 ve 2025 yıllarında Avrupa Şampiyonları'nda yer aldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe'den ayrılan Sevgi Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/uWb2kiUVsV
— Sporx (@sporx) July 18, 2026