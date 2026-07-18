Beşiktaş'ta Salah'a imza attırmaya gidiyor!

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısırlı yıldızın, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Beşiktaş'tan senelik 10 milyon euro kazanacak. 34 yaşındaki Salah, 2 milyon euro da bonus alacak.
Salah ve Beşiktaş arasında yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli yıldızın avukatı İstanbul'a gelmişti.
PAZAR VEYA PAZARTESİ İMZA!
Beşiktaş, Muhammed Salah ile pazar veya pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak.
SALAH İÇİN PAYLAŞIM
Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.
Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.
MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Menajer Abbas, daha sonra ise, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" açıklamasını yaptı.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA
Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.
"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"
Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."
Salah ve Beşiktaş arasında yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli yıldızın avukatı İstanbul'a gelmişti.
PAZAR VEYA PAZARTESİ İMZA!
Beşiktaş, Muhammed Salah ile pazar veya pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak.
SALAH İÇİN PAYLAŞIM
Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.
Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.
MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Menajer Abbas, daha sonra ise, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" açıklamasını yaptı.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA
Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.
"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"
Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."