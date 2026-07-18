19 Temmuz
Fransa-İngiltere
00:00
18 Temmuz
Hamarkameratene-Tromsoe
1-4
18 Temmuz
Start-Rosenborg
0-011'
18 Temmuz
Lillestroem-KFUM
1-115'
18 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
0-015'
18 Temmuz
Molde-Brann
19:00
18 Temmuz
Viking-Sandefjord
19:00

Beşiktaş'ta Salah'a imza attırmaya gidiyor!

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşma sağladı. Pazar veya pazartesi günü resmi imzalar atılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 17:17 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta Salah'a imza attırmaya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (11)
Google News
Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısırlı yıldızın, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Beşiktaş'tan senelik 10 milyon euro kazanacak. 34 yaşındaki Salah, 2 milyon euro da bonus alacak.

Salah ve Beşiktaş arasında yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli yıldızın avukatı İstanbul'a gelmişti. 

PAZAR VEYA PAZARTESİ İMZA!

Beşiktaş, Muhammed Salah ile pazar veya pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak.



SALAH İÇİN PAYLAŞIM


Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.



TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI

Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI

Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.

Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Menajer Abbas, daha sonra ise, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" açıklamasını yaptı.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA

Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.

"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"

Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.