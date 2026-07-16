Dünya Kupası Bugün Maç Var mı? 15 Temmuz 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Programı

Hayır. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü FIFA Dünya Kupası kapsamında herhangi bir maç oynanmıyor.

Dünya Kupası neden bugün oynanmıyor?

2026 FIFA Dünya Kupası, 12 Temmuz 2026 tarihinde oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Finalin ardından turnuva tamamlandığı için organizasyon kapsamında yeni bir maç programı bulunmuyor.

Dünya Kupası finali ne zaman oynandı?

Turnuvanın final mücadelesi 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynandı. Final karşılaşmasının ardından dünya şampiyonu belli olurken, 2026 Dünya Kupası resmen tamamlandı.

Bir sonraki Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

FIFA Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor. 2026 organizasyonunun ardından futbolseverler bir sonraki Dünya Kupası heyecanını 2030 yılında yaşayacak.

Futbol sezonunda sırada ne var?

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte futbol gündemi yeniden ulusal liglere ve Avrupa kupalarına çevrildi. Kulüpler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer dönemi de hız kazandı.

Sonuç: Dünya Kupası Bugün Maç Var mı?

Hayır. 15 Temmuz 2026 tarihinde FIFA Dünya Kupası kapsamında herhangi bir maç oynanmıyor. Turnuva, 12 Temmuz'da oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi.