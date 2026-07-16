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Serhou Guirassy için yeni gelişme: Fenerbahçe teklif yaptı mı?

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'in Avrupa'nın belirli ligleri için geçerli olan serbest kalma bedeli çarşamba gecesi itibariyla sona erdi. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Serhou Guirassy için yeni gelişme: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
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Borussia Dortmund forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Serhou Guirassy için önemli bir gelişme yaşandı.

MADDENİN SÜRESİ DOLDU! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund ile sözleşmesinde belirli ligler için bir serbest kalma bedeli bulunuyordu. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi kulüpler bu maddeyi kullanıp Guirassy'yı 40 milyon euro'nun biraz altında bir bedelle kadrosuna katma hakkına sahipti. Sky'da yer alan habere göre, Guirassy'nin belirli ligler geçerli olan bu maddesi çarşamba gecesi itibariyla sona erdi.

Borussia Dortmund, Avrupa'dan gelecek tekliflerde Guirassy'nin bonservisini kendisi belirleyecek.

TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündemine gelen deneyimli golcü, Türkiye'ye transferi ise düşünmüyor. Sky'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Borussia Dortmund'a resmi bir teklifinin olmadığı belirtildi.

Serbest kalma maddesindeki süre geçen Gineli golcünün Borussia Dortmund'da kalma olasılığı giderek artıyor.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

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