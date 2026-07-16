Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yabancı futbolcularla görüşen sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan da vazgeçmedi.
Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e yeni bir teklif daha yapmayı planlıyor.
Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği genç yıldız için 2 oyuncunun takas olarak teklif edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 4.5 milyon euro da bonservis teklifinde bulunacak.
Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e yeni bir teklif daha yapmayı planlıyor.
Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği genç yıldız için 2 oyuncunun takas olarak teklif edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 4.5 milyon euro da bonservis teklifinde bulunacak.
Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.