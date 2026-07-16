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Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif

Galatasaray, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım için yeni bir teklif hazırlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için yeni teklif
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yabancı futbolcularla görüşen sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan da vazgeçmedi.

Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e yeni bir teklif daha yapmayı planlıyor.

Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği genç yıldız için 2 oyuncunun takas olarak teklif edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 4.5 milyon euro da bonservis teklifinde bulunacak.

Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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