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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına dair açıklamada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 21:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
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Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi ve Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lesley Ugochukwu'nun transferinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Lesley takımımıza katıldı. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacaktır. Transferlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ı hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Dursun Özbek, "Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Onun için hazırlıklarımız devam ediyor. Transfer çalışmaları devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Başkanı Özbek, "Lesley'e hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek, Galatasaray'da başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.



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