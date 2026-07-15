Ceballos için Avrupa savaşı! Beşiktaş da devrede

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Leandro Trossard'ın ardından Dani Ceballos'u da gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu transfer listesine eklediği belirtildi.
ITALIANO'NUN TALEBİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun "tempolu ve mobil 10 numara" talebinin ardından Dani Ceballos için harekete geçtiği ifade edildi.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun bonservisinin elinde olması, transferi cazip hale getiriyor.
AJAX VE REAL BETIS DE DEVREDE
Dani Ceballos ile La Liga ekibi Real Betis ve Hollanda temsilcisi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtildi. İspanyol futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
REAL MADRID 16,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Real Betis altyapısından yetişen Dani Ceballos, 2017 yılında 16,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.
2019 yazında kiralık olarak Arsenal'e giden İspanyol orta saha, iki yıllık Premier Lig deneyiminin ardından Real Madrid'e geri döndü.
LA LIGA'DA 200 MAÇA ÇIKTI
Dani Ceballos, La Liga kariyerinde 10 sezonda 200 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli orta saha bu maçlarda 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
İspanyol futbolcu kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 Kıtalararası Kupa ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
ITALIANO'NUN TALEBİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun "tempolu ve mobil 10 numara" talebinin ardından Dani Ceballos için harekete geçtiği ifade edildi.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun bonservisinin elinde olması, transferi cazip hale getiriyor.
AJAX VE REAL BETIS DE DEVREDE
Dani Ceballos ile La Liga ekibi Real Betis ve Hollanda temsilcisi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtildi. İspanyol futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
REAL MADRID 16,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Real Betis altyapısından yetişen Dani Ceballos, 2017 yılında 16,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.
2019 yazında kiralık olarak Arsenal'e giden İspanyol orta saha, iki yıllık Premier Lig deneyiminin ardından Real Madrid'e geri döndü.
LA LIGA'DA 200 MAÇA ÇIKTI
Dani Ceballos, La Liga kariyerinde 10 sezonda 200 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli orta saha bu maçlarda 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
İspanyol futbolcu kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 Kıtalararası Kupa ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.