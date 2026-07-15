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Ceballos için Avrupa savaşı! Beşiktaş da devrede

Beşiktaş'ın, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Dani Ceballos'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ilgilendiği 29 yaşındaki İspanyol orta sahayı Real Betis ve Ajax'ın da takip ettiği, oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 12:32
Haber: Sabah
Ceballos için Avrupa savaşı! Beşiktaş da devrede
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Leandro Trossard'ın ardından Dani Ceballos'u da gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu transfer listesine eklediği belirtildi.

ITALIANO'NUN TALEBİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun "tempolu ve mobil 10 numara" talebinin ardından Dani Ceballos için harekete geçtiği ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun bonservisinin elinde olması, transferi cazip hale getiriyor.

AJAX VE REAL BETIS DE DEVREDE

Dani Ceballos ile La Liga ekibi Real Betis ve Hollanda temsilcisi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtildi. İspanyol futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

REAL MADRID 16,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Real Betis altyapısından yetişen Dani Ceballos, 2017 yılında 16,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

2019 yazında kiralık olarak Arsenal'e giden İspanyol orta saha, iki yıllık Premier Lig deneyiminin ardından Real Madrid'e geri döndü.

LA LIGA'DA 200 MAÇA ÇIKTI

Dani Ceballos, La Liga kariyerinde 10 sezonda 200 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli orta saha bu maçlarda 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

İspanyol futbolcu kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 1 Kıtalararası Kupa ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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