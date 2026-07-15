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Renato Nhaga, Avrupa'nın takibinde

Galatasaray, talipleri olan Renato Nhaga için Okan Buruk'un vereceği kararı bekleyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 09:11
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Renato Nhaga, Avrupa'nın takibinde
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 19 yaşındaki Gineli orta sahaya Portekiz ve Hollanda liginden bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ise genç oyuncunun kamp performansını görmek istediği ve Renato Nhaga'nın durumunun kamp sonrası netleşeceği öğrenildi.

Gineli genç futbolcunun Portekiz ve Hollanda liginden birçok talibi olduğu öğrenildi. 

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