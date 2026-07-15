Renato Nhaga, Avrupa'nın takibinde

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 19 yaşındaki Gineli orta sahaya Portekiz ve Hollanda liginden bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ise genç oyuncunun kamp performansını görmek istediği ve Renato Nhaga'nın durumunun kamp sonrası netleşeceği öğrenildi.
Gineli genç futbolcunun Portekiz ve Hollanda liginden birçok talibi olduğu öğrenildi.
Gineli genç futbolcunun Portekiz ve Hollanda liginden birçok talibi olduğu öğrenildi.