Rayan Cherki'den acı itiraf: 'Bizi yine biz yendik'

Mücadeleyi değerlendiren Cherki, İspanya'nın sahada daha istekli ve daha organize bir görüntü sergilediğini söyledi.
"Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Oyunun her bölümünde bizden daha iyilerdi. Daha fazla istediler ve bunu sahaya yansıttılar." diyen Fransız futbolcu, buna rağmen takımının genel kalitesine güvendiğini de vurguladı.
Cherki, "Hâlâ onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bugün sahada üstün olan taraf İspanya'ydı." ifadelerini kullandı.
"Kötü günümüzde bile daha iyisini yapmalıydık"
Fransa'nın yalnızca oyun anlamında değil, mücadele gücü bakımından da beklentilerin altında kaldığını belirten Cherki, şu sözlerle özeleştiri yaptı:
"İyi olmadığımız bir günde bile taktiksel, teknik ve mental olarak daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyordu. Her açıdan eksik kaldık."
"Bütün takımlar bizden çekiniyordu"
Turnuvanın tamamında rakiplerin Fransa'ya karşı temkinli oynadığını savunan Cherki, takımının finale ulaşabilecek kaliteye sahip olduğunu söyledi.
"Sonuna kadar gidebilmek için her şeye sahiptik. Açık konuşmak gerekirse bütün takımlar bizden çekiniyordu. Fakat bizi mağlup eden tek takım yine biz olduk." dedi.
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