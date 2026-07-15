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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pedro Porro: "Bu gol hasta oğlum için!"

İspanya'nın yıldız sağ beki Pedro Porro, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.

calendar 15 Temmuz 2026 02:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Pedro Porro: 'Bu gol hasta oğlum için!'
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İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarılı performansında öne çıkan isimlerden ve yarı finalde ikinci golü atan Pedro Porro, finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşadı.

İspanyol futbolcu, attığı golü rahatsızlığı nedeniyle tribünde yer alamayan oğluna adadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Takım olarak baştan sona çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Porro, elde edilen başarının yalnızca kendisine değil, 26 kişilik kadronun tamamına ait olduğunu vurguladı.

"En güzel hayallerimde bile düşünemezdim"

Dünya Kupası'nda yaşadıklarını "gerçekleşen bir rüya" olarak tanımlayan Pedro Porro, "En güzel hayallerimde bile böyle bir turnuva geçireceğimi düşünemezdim. Takımın ortaya koyduğu karakter nedeniyle çok mutluyum. İlk dakikadan son ana kadar harika bir maç oynadık ve turu geçmek için gereken her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Rakibin en etkili yönünü durdurmanın maç planının temelini oluşturduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "Onların en güçlü tarafını etkisiz hale getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Bunu başardık. Bu başarı bana değil, bütün takıma ait." dedi.

"Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim"

Performansıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Porro, kariyeri boyunca alçak gönüllülükle çalıştığını dile getirdi.

"Kimseye herhangi bir şey göstermek zorunda değilim. Küçüklüğümden beri ne kadar çalıştığımı ve bu noktaya nasıl geldiğimi biliyorum. Elbette böyle bir Dünya Kupası oynayacağımı tahmin edemezdim. Ancak bunda takım arkadaşlarımın ve bana ilk günden itibaren güvenen teknik direktörümüzün büyük payı var."

Pedro Porro, Luis de la Fuente ile ilişkisinin yalnızca A Milli Takım dönemine dayanmadığını da belirterek, İspanyol teknik adamın kendisine 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana destek verdiğini söyledi.

Golünü hasta oğluna adadı

Porro, karşılaşmanın ardından en duygusal anlarını ailesinden bahsederken yaşadı. Oğlunun ateşli hastalığı nedeniyle stadyuma gelemediğini belirten yıldız futbolcu, attığı golü ona armağan etti.

"Oğlum bugün ateşi olduğu için maça gelemedi. Bu yüzden gol attığım an benim için çok farklı duygular taşıdı. Babasının böyle bir maçta gol atması ve bunu ona adayabilmesi çok özel. Umarım yarın kendisini biraz daha iyi hisseder."

"Ailem tribünde yoktu ama desteklerini hissettim"

Golden sonra tribünlere baktığını söyleyen Porro, ailesinin büyük bölümünün karşılaşmada bulunamadığını ifade etti.

"Tribünde yalnızca eşim, kayınpederim ve fizyoterapistim vardı. Anne ve babamla çocuklarım orada değildi. Bu nedenle hem mutluluk hem de özlem yaşadım."

İspanya'nın tamamından büyük destek aldıklarını vurgulayan Porro, "Bütün ülkenin, Extremadura'nın ve ailemin televizyon başında bizi desteklediğini biliyorum. Özellikle dedeme teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bugünlere gelmem mümkün olmazdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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