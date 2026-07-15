Pedro Porro: 'Bu gol hasta oğlum için!'

İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarılı performansında öne çıkan isimlerden ve yarı finalde ikinci golü atan Pedro Porro, finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşadı.



İspanyol futbolcu, attığı golü rahatsızlığı nedeniyle tribünde yer alamayan oğluna adadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Takım olarak baştan sona çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Porro, elde edilen başarının yalnızca kendisine değil, 26 kişilik kadronun tamamına ait olduğunu vurguladı.





"En güzel hayallerimde bile düşünemezdim"

Dünya Kupası'nda yaşadıklarını "gerçekleşen bir rüya" olarak tanımlayan Pedro Porro, "En güzel hayallerimde bile böyle bir turnuva geçireceğimi düşünemezdim. Takımın ortaya koyduğu karakter nedeniyle çok mutluyum. İlk dakikadan son ana kadar harika bir maç oynadık ve turu geçmek için gereken her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.





Rakibin en etkili yönünü durdurmanın maç planının temelini oluşturduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "Onların en güçlü tarafını etkisiz hale getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Bunu başardık. Bu başarı bana değil, bütün takıma ait." dedi.





"Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim"

Performansıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Porro, kariyeri boyunca alçak gönüllülükle çalıştığını dile getirdi.





"Kimseye herhangi bir şey göstermek zorunda değilim. Küçüklüğümden beri ne kadar çalıştığımı ve bu noktaya nasıl geldiğimi biliyorum. Elbette böyle bir Dünya Kupası oynayacağımı tahmin edemezdim. Ancak bunda takım arkadaşlarımın ve bana ilk günden itibaren güvenen teknik direktörümüzün büyük payı var."





Pedro Porro, Luis de la Fuente ile ilişkisinin yalnızca A Milli Takım dönemine dayanmadığını da belirterek, İspanyol teknik adamın kendisine 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana destek verdiğini söyledi.





Golünü hasta oğluna adadı

Porro, karşılaşmanın ardından en duygusal anlarını ailesinden bahsederken yaşadı. Oğlunun ateşli hastalığı nedeniyle stadyuma gelemediğini belirten yıldız futbolcu, attığı golü ona armağan etti.





"Oğlum bugün ateşi olduğu için maça gelemedi. Bu yüzden gol attığım an benim için çok farklı duygular taşıdı. Babasının böyle bir maçta gol atması ve bunu ona adayabilmesi çok özel. Umarım yarın kendisini biraz daha iyi hisseder."





"Ailem tribünde yoktu ama desteklerini hissettim"

Golden sonra tribünlere baktığını söyleyen Porro, ailesinin büyük bölümünün karşılaşmada bulunamadığını ifade etti.





"Tribünde yalnızca eşim, kayınpederim ve fizyoterapistim vardı. Anne ve babamla çocuklarım orada değildi. Bu nedenle hem mutluluk hem de özlem yaşadım."





İspanya'nın tamamından büyük destek aldıklarını vurgulayan Porro, "Bütün ülkenin, Extremadura'nın ve ailemin televizyon başında bizi desteklediğini biliyorum. Özellikle dedeme teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bugünlere gelmem mümkün olmazdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



